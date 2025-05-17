İBB'den paralarını alamayan Halk Otobüsleri kontak kapatıyor

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptığı açıklamada; 4. ayı para almadan geçirdiklerini belirterek, "Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz" dedi.

Herkesin fikrini alarak bu şartlarda işi yürütemeyeceklerine dair karar aldıklarını söyleyen Ovacık, "Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak" açıklamasını yaptı.

Ovacık, İstanbul halkının mağdur olmasını istemediklerini dile getirerek "Geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.