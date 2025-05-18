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Türkiye
AA 18.05.2025 08:50

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu Saray-Çorlu kavşakları 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, trafik Edirne istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Yılankale-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışması dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bergama-Kınık yolunun 9-13. kilometrelerinde Bergama Sanayi-Hastane kavşaklarında BSK çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde yoldaki çökmenin giderilmesi nedeniyle sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılacak

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İznik-Mekece yolunun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yerköy-Delice yolunun 4-9. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Trabzon Üniversitesi mevkisi) üst yapı onarım çalışması nedeniyle, 19 Mayıs'tan itibaren, 21.00-07.00 saatlerinde yol kısa sürelerle trafiğe kapatılacak, ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.

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