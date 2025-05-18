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Türkiye
TRT Haber 18.05.2025 08:45

Yeni haftada yağışlı hava yurdu terk ediyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurdun kuzey bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve Doğu bölgelerin tamamında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı öngörülüyor. Yağışlı sistem hafta başında yurdun büyük bölümünü terk edecek.

Yeni haftada yağışlı hava yurdu terk ediyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Yurdun kuzey kesimleri haftayı yağışla kapatacak. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre; İç ve Doğu bölgelerin tamamında da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Hafta başında ise tablonun değişmesi bekleniyor. Yeni haftada yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk edecek.

Yeni haftada yağışlı hava yurdu terk ediyor

Yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi var.

3 büyük il

Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir, yağışlı bir pazar günü geçirecek.

Yeni haftada ise yağış beklenmiyor.

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