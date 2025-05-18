Yeni haftada yağışlı hava yurdu terk ediyor

Yurdun kuzey kesimleri haftayı yağışla kapatacak. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre; İç ve Doğu bölgelerin tamamında da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Hafta başında ise tablonun değişmesi bekleniyor. Yeni haftada yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk edecek.

Yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi var.

3 büyük il

Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir, yağışlı bir pazar günü geçirecek.

Yeni haftada ise yağış beklenmiyor.