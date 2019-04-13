Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'nde sokak köpeklerinin zehirlenme olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya müdahil olmak üzere dün başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu elim ve insanlık dışı fiiller nedeniyle mevzuatın idaremize vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında şüphelilerin cezalandırılması için yürütülen soruşturmanın ve açılacak davanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA