Türkiye

Ankara'da köpekleri zehirlediği öne sürülen şahısların serbest bırakılmasına itiraz

11 Nisan 2019 Perşembe 14:25 - Son Güncelleme 11 Nisan 2019 Perşembe 16:21

Ankara'da 16 sokak köpeğine zehirli et vererek telef olmalarına neden olduğu öne sürülen 3 şüphelinin serbest bırakılması kararına savcılık itiraz etti.

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı. Ankara'da 13 sokak köpeği zehirlenerek telef edildi 3 kişi serbest bırakıldı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçlamasıyla tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi. Savcılıktan itiraz 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti. Kaynak: AA Etiketler: zehirlenme yenimahalle köpek ankara

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