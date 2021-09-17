Ani Ören Yeri, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı...

Tarihe ışık tutan bölge birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci ören yerinde uzun zamandır kazı çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kalıntılar ortaya çıkarılıyor

Kars'ta bulunan tarihi alanda bugüne kadar çok sayıda eser çıkarıldı. Kazılarda kümbet ve mezarlığa da rastlanıldı.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, "3 farklı tipte mezar tipolojisi ile karşılaştık. Birincisi Selçuklu'nun klasik manada inşa ettiği kümbet tarzı bir yapı. Diğer mezar tipi ise bizim akıt mezar tipi dediğimiz yer altı oda mezarlarıdır. Üçüncü ise sandukalı tipte mezarlardır" dedi.

Selçuklulara ait ilk kümbet ve mezarlık olma ihtimali var

Bulunan kalıntıların Anadolu'daki Selçuklulara ait ilk kümbet ve mezarlık olma ihtimali de yüksek.

[Fotoğraf: AA]

Mezarların ve kümbetin Sultan Alparslan'ın Ani'yi yönetim için devrettiği Şeddadoğulları'na ait olduğu düşünülüyor.

