İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü Hasan İ'nin Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan İ'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hasan İ, cezaevine gönderildi.

Kesinleşmiş 333 yıl hapis cezası bulunuyordu

Hasan İ. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.