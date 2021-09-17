Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan FETÖ üyeliğinden hükümlü ve aynı suçtan kovuşturmaları süren 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi sahil hattından bir grup FETÖ üyesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, firari hükümlü eski emniyet amiri M.F.C, eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile aynı suçlamayla kovuşturması devam eden eski hakim M.K, eski gümrük memuru A.M.D. ve halen aktif görevini sürdüren öğretmen Ş.D. yakalandı.
Şüphelilerden M.M.G. ve T.G'nin evli olduğu öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.C, M.M.G, T.G, M.K. ve Ş.D. tutuklandı. A.M.D ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ İzmir Yunanistan
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