Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yörükoğlu mahallesinde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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