Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesimi geçişe kapatılacak

Karayolları ekiplerinin Anadolu Otoyolu’ndaki kar küreme çalışmaları nedeniyle yol kenarlarında kar birikintileri oluştu. Karların, yol kenarından kaldırılması için bugün çalışma yapılması planlandı.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karayolları ekiplerinin yapacağı çalışmayla ilgili bilgi verilerek şöyle denildi:

“27.11.2024 günü Karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi çalışması yapılacağından, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü saat 13.30 ile 14.30 saatleri arasında Abant kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna, Anadolu Otoyolu Ankara yönü saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Kaynaşlı kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna aktarılması yapılacaktır.”