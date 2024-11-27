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Türkiye
TRT Haber 27.11.2024 10:16

Karda mahsur kalan koyunlar dronla bulundu

Bayburt’un Demirözü ilçesinde kar ve tipide kaybolan hayvanlar jandarma tarafından dronla yerleri tespit edilerek bulundu.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü kırsalında kar ve tipiden dolayı 2 vatandaşa ait 37 küçükbaş hayvan kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle birlikte Beşpınar-Yazıbaşı köyleri arasında kalan bölgede drone ile arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Kayıp hayvanlar drone ile havadan tespit edildi.

Karda mahsur kalan koyunlar dronla bulundu

Hayvan sahipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma neticesinde 33 adet küçükbaş hayvan sağ olarak kurtarılarak hayvan sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sağlık durumlarının kontrolü için İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verildi.

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Karda mahsur kalan koyunlar dronla bulundu
Karda mahsur kalan koyunlar dronla bulundu
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