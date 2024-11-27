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Türkiye
AA 27.11.2024 10:57

Başkentte okul çevrelerinde sıkı denetim

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki tütüncülere yönelik operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi, 13 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Başkentte okul çevrelerinde sıkı denetim

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Keçiören'deki 87 ortaokul ve lise çevresinde tütün mamulü satan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 65 bin dolu makaron, 720 gümrük kaçağı puro, 640 paket kaçak sigara, 615 elektronik sigara, 48 pipo tütünü ve 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ayrıca elektronik sigara satışı yaptığı tespit edilen 13 iş yeri denetlendi, 13 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem uygulandı.

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Ankara Kaçakçılık Sigara Tütün
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