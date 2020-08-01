Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mikail Oğuz yönetimindeki hafif ticari araç, Abant Gişeleri mevkisinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki araç ile arıza yapan araca yardım için duran Necati Turgay Şener idaresindeki araca çarptı.

Kazada araçların sürücüleriyle Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine ve Kerem Şener yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan bir bebek ve annesiyle 2 çocuk olay yerinde yakınları kalmadığı için ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebiyle olay yerine gelen ekiplerin çalışma yaptığı esnada otoyolun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.