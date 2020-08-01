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Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Divriği ilçesinde 1 köy, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Divriği ilçesi Çiğdemli köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Etiketler: karantina covid-19 salgın pandemi koronavirüsSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 09:03
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