Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda araçları kaldırma ve temizlik çalışması yapılıyor.

Bu arada kazada anne ve babası yaralanan iki bebeği kucaklarına alarak babaanneleriyle Bölge Trafik Amirliği'nde misafir eden trafik polisleri, ağlayan bebekleri sakinleştirmeye de çalıştı.