Parçalı Bulutlu 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2023 13:26

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda araçları kaldırma ve temizlik çalışması yapılıyor.

Bu arada kazada anne ve babası yaralanan iki bebeği kucaklarına alarak babaanneleriyle Bölge Trafik Amirliği'nde misafir eden trafik polisleri, ağlayan bebekleri sakinleştirmeye de çalıştı.

ETİKETLER
Trafik Kazası Düzce
Sıradaki Haber
Tokat'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu öldü 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Ukrayna: Rivnopil köyü, savunma kuvvetlerimizin kontrolüne geçti
13:57
Kuzey Kore: ABD, Kore Yarımadası'nı nükleer savaşın eşiğine sürüklüyor
13:41
Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
13:37
Kurban etlerinin işlenmesi ve muhafazası için öneriler
13:56
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
13:25
Sırbistan, gözaltına aldığı 3 Kosovalı polisi serbest bıraktı
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ