Bodrum Belediyesi'nin 'altyapı' iddialarına Bakanlık'tan yanıt

Yaz sezonu ve Kurban Bayramı'nda, tatillerini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyen binlerce tatilci ilçeye akın etti.

Nüfusu hızla artan kentteki çevre kirliliği de şimdiden dikkati çekti. Sosyal medya hesabından çevreye dair görüntüler paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşanan nüfus artışına da dikkati çekerek tatilcileri suçladı.

Bir vatandaşın sorusu üzerine bu kez de Bakanlığı hedef alan Aras, "Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan yanıt

Bodrum Belediye Başkanı'na yanıt Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan geldi.

Sayın Başkan @ahmetarasbodrum öncelikle belirtmek isterim ki Bodrumun belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum.Bu demek oluyorki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız.



Bodrum’da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, *diğer… — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) June 26, 2023

Mumcu, "Öncelikle belirtmek isterim ki, Bodrum'un belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyor ki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız." dedi.

Bodrum'da Bakanlık sorumluluğunda olan bir eksikliğin bulunmadığını ifade eden Mumcu, "Diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz altyapı, arıtma ve bunların onarımından kaynaklı asfalt çalışmalarını da nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Aras'a, kışın 600, yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusu ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmesini söyleyen Mumcu, hayırlı sezonlar diledi.