Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.06.2023 11:41

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen 1593 uçuşta 252 bin 364 yolcu seyahat etti. Türk sivil havacılık tarihinde günlük yolcu sayısında tüm zamanlar rekoru kırılmış oldu.

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenler havalimanlarında yoğunluk oluşturuyor.

Yolcu yoğunluğunun arttığı İstanbul Havalimanı'nda da yeni bir rekora ulaşıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda dün yapılan 1593 uçuş ile 252 bin 364 yolcu seyahat etti.

Bu rakamla açılışından bugüne kadar geçen sürede en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı'nda "günlük yolcu sayısı rekoru" kırıldı.

11 Haziran'da da uçuş sayısı rekoru kırıldı

Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan 2023'te yapılan 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında 10 Haziran'da İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla kente gelen futbolseverlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 11 Haziran'da 1684 uçuş gerçekleştirilmişti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine göre, 2019 yılının Eylül ayında, Almanya'da bulunan Frankfurt Havalimanı'nın 1624 uçuş rakamını geçen İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş-kalkış sayısına ulaşılmıştı.

ETİKETLER
Hava Yolu İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
KOSGEB destekleri, işletmelerin üretim ve ihracattaki gücünü artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
Tekirdağ'da taraftar çeşmesi sarı-kırmızı renklere boyandı
11:59
Emtia piyasasında ralli tersine döndü
12:00
Kuzey Koreliler, Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenledi
12:11
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
11:50
Ali Taha Koç: Teknik olarak e-Devlet'ten veri sızdırılması mümkün değil
12:03
Kaza yaptı, aracından inince başka bir araç çarptı
Azerbaycan'da, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı
Azerbaycan'da, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ