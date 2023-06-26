Memur maaş artışı nasıl belirlenecek?

Süreç hız kazandı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. Gözler en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracak düzenlemede.

Çalışmanın kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Yapılacak düzenleme diğer memur maaşlarına da etki edecek. Bu konuda üzerinde durulan bazı formüller var. Söz konusu düzenlemenin Meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.

Memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

"Kıdemin, maaşlardaki farklılığın dikkate alınması bekleniyor"

Kamu görevlilerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekillerde yansıtılacağı. Temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin unvanını, kıdemini dikkate alarak maaşlar arasındaki farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor.

"Maaşlar oransal artırılıp üzerine seyyanen zam verilebilir"

Bu formüllerden biri de öncelikle maaşlara oransal bir zam yapılıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüllerin olduğunu bu formüllere göre belli projeksiyonların yapılarak kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaş artışlarının gerçekleşeceğini söyleyebilirim.

"5 Temmuz'da enflasyon açıklanacak"

Memur maaşları her ayın 15'inde alınıyor. Bordroların açıklanma sürelerini de dikkate aldığınızda 5 Temmuz, 6 Temmuz civarında bu meselenin tamamlanması gerekiyor. 5 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün belli olacak.