Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.06.2023 11:23

Rekabet Kurumu 65 aktif soruşturma yürütüyor

Rekabet Kurumu, piyasalara rekabetçi yön vermek amacıyla 65 aktif soruşturma yürütüyor. Soruşturmalardan 15'i gıda, 13'ü kimya sektörlerine, 7'si bilişim teknolojileri ve platform hizmetlerine yönelik yürütülüyor.

Rekabet Kurumu 65 aktif soruşturma yürütüyor

Rekabet Kurumu, son yıllarda zincir marketler başta olmak üzere kamuoyunun dikkatle takip ettiği çok sayıda önemli soruşturmayı sonuçlandırdı.

Kurum, COVID-19 salgını öncesinde 2019 yılında 15 soruşturmayı tamamladı. Salgın dönemindeki fiyat hareketlerini ve bazı sektörleri yakın takibe alan Kurum, 2020 yılında 26, 2021 yılında 40 soruşturmayı bitirdi. Rekabet Kurumu, geçen yıl gündemindeki 29 soruşturmayı sonuçlandırırken bu yıl bugüne kadar tamamlanan soruşturma sayısı 18 oldu.

Kurum gündeminde devam eden 65 soruşturma bulunuyor. Sözlü savunma tarihleri belli ve tamamlanma aşamasına gelen soruşturma sayısı ise 9 olarak görünüyor.

Kurumun bu yıl esastan verdiği ceza miktarı 226 milyon 20 bin 926 lira oldu.

En fazla gıda ve kimya alanındaki çalışmalar dikkati çekiyor

Kurumun gündeminde bu yıl devam eden 65 soruşturma içinde en fazla gıda ve kimya alanındaki çalışmalar dikkati çekiyor. Gıda alanında 15, kimya alanında ise 13 aktif soruşturma bulunuyor.

Bunları 7 soruşturmayla bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri izliyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerine yönelik 5, makine endüstrisi ve eğitim sektörlerine yönelik ise 4'er soruşturma yürütülüyor.

İnşaat sektöründe 3, otomotiv ve sağlık sektörlerinde 2'şer soruşturma bulunuyor.

Kurumun, tarım, kozmetik, petrol, ambalaj ve lojistik gibi sektörlere ilişkin de soruşturmaları devam ediyor.

Sektör araştırmaları da takip ediliyor

Kurumun, piyasaları denetleme yetkisinin yanı sıra rekabet savunuculuğu kapsamında en önemli faaliyetlerinden birisi de sektör araştırmaları olarak öne çıkıyor.

Hazırlanan raporlarla, belirli bir sektörün ya da piyasaların geneline veya belli bir bölümüne ilişkin yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kurum, bu kapsamda, "akaryakıt piyasası", "çevrim içi reklamcılık hizmetleri", "ilaç sektörü", "otomotiv sektörü", "düzenli hatlar konteyner-liman hizmetleri", "mobil ekosistem" ve "deprem bölgesi" konularında sektör araştırmaları gerçekleştiriyor.

En fazla birleşme-devralma kararı değerlendirildi

Öte yandan, Rekabet Kurulunca bu yıl alınan nihai kararlarda ilk sırada 96 ile birleşme-devralma hususları bulunuyor. Bunu, 56 kararla rekabet ihlalleri takip ediyor. Ayrıca, 2 özelleştirme, 2 de menfi tespit-muafiyet kararı yer alıyor.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu
Sıradaki Haber
Memur maaş artışı nasıl belirlenecek?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
Tekirdağ'da taraftar çeşmesi sarı-kırmızı renklere boyandı
11:59
Emtia piyasasında ralli tersine döndü
12:00
Kuzey Koreliler, Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenledi
12:11
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
11:50
Ali Taha Koç: Teknik olarak e-Devlet'ten veri sızdırılması mümkün değil
12:12
İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı
Azerbaycan'da, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı
Azerbaycan'da, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ