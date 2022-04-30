Otoyolda İstanbul yönüne giden H.Z. idaresindeki kamyonet, Çınarlıdere Viyadüğü'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin kaza yapan aracı kaldırmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

TEM'de tır yandı, uzun araç kuyruğu oldu

TEM Otoyolu Ankara istikameti Şirinyalı yakınlarında, saat 17.00 sıralarında, Savaş C. idaresindeki Gürcistan plakalı plastik ev eşyası yüklü tırın dorsesinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü tırı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil’e bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yangında tırın dorsesi ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.