Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da salep soğanı toplayan 8 kişi, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri ve jandarma tarafından yakalandı, şahıslara 872 bin lira da para cezası kesildi.
Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri Elazığ’da 8 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı.
Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri salep soğanı toplayan 8 kişiyi tespit etti.
[Fotoğraf: İHA]
Salep soğanı toplayan 8 kişiye ekipler tarafından 872 bin lira para cezası kesildi.
Toplanan salep soğanları ise ekipler tarafından el konuldu.
Etiketler: Elazığ
Son Haberler
- 19:24
- 19:12
- 18:35
- 18:41
- 18:21
Sıradaki Haber
Niğde'de sağanak: Araç suya gömüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz