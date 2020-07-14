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Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne hem para cezası kesildi, hem de ehliyetine 2 ay el kondu.
Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne 2 bin 963 lira idari para cezası uygulandığını, ehliyetine de 2 ay el konulduğunu belirtti.
Çankırı-Kızılırmak kara yolunda 9 Temmuz'da bir ambulans siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istemiş, şoför ise ambulansa yol vermeyip hızını artırarak yoluna devam etmişti.
Kimliği belirlenen kamyon şoförü hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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