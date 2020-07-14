Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüse yakalanan kişi tatile giderken yakalandı
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konulan ve karantinada olması gereken kişi tatile giderken yakalandı. Jandarma ekiplerinin, yolcu otobüsünde yakaladığı kişi hastaneye götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkiinde, trafik ve asayiş kontrolleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kontrollerde E.D.'nin "COVID-19 tanısı sebebi ile izolasyonda olması gereken kişi" kaydının bulunduğu tespit edildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, E.D.'yi, karantinaya alınmak üzere Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
E.D.'nin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs kırklareli karantina covid-19Son Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:39
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