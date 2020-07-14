Haber Giriş: Kaynak: AA
Hız ihlali yapan yaklaşık 30 bin kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Trafik polisleri tarafından ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.
11-12 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimi yapıldı.
Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 sürücü hakkında işlem yapıldı.
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