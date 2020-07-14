Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

11-12 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimi yapıldı.

Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 sürücü hakkında işlem yapıldı.