Haber Giriş: Kaynak: DHA
Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobili itti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir motosiklet sürücüsünün ayağıyla otomobil ittiği ve bir kişinin de otomobilin bagaj kapağına oturduğu anlar kameralara yansıdı.
Olay, Bakırköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi.
Arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin bagajının üzerine bir kişi otururken, bir motosikletli de ayağı ile otomobili itti.
Otomobil bir süre trafikte bu şekilde ilerlerken, bu ilginç anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: istanbul haber İstanbul BakırköySon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:53
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