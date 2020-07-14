Olay, Bakırköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi.

Arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin bagajının üzerine bir kişi otururken, bir motosikletli de ayağı ile otomobili itti.

Otomobil bir süre trafikte bu şekilde ilerlerken, bu ilginç anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.