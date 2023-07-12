Amasya'da yangın: 10 ton saman küle döndü

Uluköy köyünde hayvancılık yapan Fahri Sarı'nın ahırının yanında bulunan boş alanda depoladığı saman, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye Taşova Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köy muhtarlığına ait araçlarla yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Uluköy Köyü Muhtarı Abdullah Çoşkun, yangında yaklaşık 10 ton samanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yangında 25 kilogramlık 400 yüz balya yandı. Üzücü bir olay ama sevindirici olan can kaybının olmaması" dedi.