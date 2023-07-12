Az Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.07.2023 17:38

Amasya'da yangın: 10 ton saman küle döndü

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangın sonucu 10 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da yangın: 10 ton saman küle döndü

Uluköy köyünde hayvancılık yapan Fahri Sarı'nın ahırının yanında bulunan boş alanda depoladığı saman, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye Taşova Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köy muhtarlığına ait araçlarla yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Uluköy Köyü Muhtarı Abdullah Çoşkun, yangında yaklaşık 10 ton samanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yangında 25 kilogramlık 400 yüz balya yandı. Üzücü bir olay ama sevindirici olan can kaybının olmaması" dedi.

ETİKETLER
Amasya Yangın
Sıradaki Haber
Jandarma komandolar, olası orman yangınlarına karşı devriyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Almanya Başbakanı Scholz: NATO Zirvesi ittifak içindeki uyumu artırdı
17:47
Muğla'da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
17:39
Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları 'sınırda' bir araya geldi
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
17:14
Rus ve ABD istihbarat başkanları Ukrayna konusunu görüştü
17:41
MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ