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Türkiye
AA 12.07.2023 16:46

Felçli eşini 400 metre sırtında taşıyordu: Yol isteği yerine getirildi

Trabzon'da, evine araç yolu olmadığı için felçli eşini yaklaşık 400 metre sırtında taşımak zorunda kalan kadının yol isteği, Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirildi.

Felçli eşini 400 metre sırtında taşıyordu: Yol isteği yerine getirildi
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şalpazarı ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy'de yaşayan Sevim Altop'un patika yol nedeniyle felçli eşini 400 metre sırtında taşıdığını öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu harekete geçti.

Zorluoğlu'nun talimatıyla çalışmaya başlayan ekipler, yolu kısa sürede araç yoluna çevirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sevim Altop, patika yol nedeniyle 35 senedir sıkıntı çektiklerini belirtti.

"Yola kadar sırtımda taşıyordum, şimdi kapıda arabaya binip gidiyoruz"

Eşinin 2 yıl önce felç geçirmesiyle durumun daha da zorlaştığını anlatan Altop, şunları kaydetti:

"Önceden patika yol vardı. 'Buraya yol gelmez.' derlerdi. Ben hayal bile edemezdim. Her sene 2 ay annemin yanına gidiyorduk, hani büyük kışa girerken. Şimdi bir yere gitmiyoruz. Çok şükür Allah'ıma bugünleri de gördük. Buradan 400 metre taşırdım onu. Sonra geri getirirdim. Ambulans bile çağırsam yola kadar sırtımda götürürdüm. Şimdi kapıda arabaya binip gidiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Güçlü olmasa bu yolumuz gelmezdi."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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