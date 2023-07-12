Muğla'da orman yangını konrol altında

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milas Boğaziçi bölgesinde başlayan, rüzgarın etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerleyen orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 uçak ve 14 helikopterle havadan, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinası ve 615 orman yangını söndürme işçisi ile karadan müdahale edildi.

Muğla Milas'ta orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Detayları TRT Haber muhabiri Cihat Sönmez aktardı.https://t.co/lAqpb4Yl6b pic.twitter.com/yiocqXRKqU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2023

"Soğutma çalışmalarına başlandı"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ekiplerin yangınla mücadele için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına anında müdahale edildiğini anlatan Tavlı, "Yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı." dedi.

Tavlı, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile AFAD'a teşekkür etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Sahil Güvenlik ekipleri, hava araçlarının denizden güvenli şekilde su alabilmesi için bölgede önlem aldığı görüldü.