Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.07.2023 17:08

Jandarma komandolar, olası orman yangınlarına karşı devriyede

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri kırsalı ile Kazdağları'nda, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önlem alındı. Ayrıca valilikçe 24 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Jandarma komandolar, olası orman yangınlarına karşı devriyede
[Fotograf: AA]

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, Kazdağları Milli Parkı’nda nöbet tutup, devriye geziyor.

Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor. Jandarma komandolar, Kazdağları'ndaki ormanların içi ve çevresinde 24 saat görev yapıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olası orman yangınlarına karşı dron ile bölgeyi inceliyor.

Ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasak

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte hava sıcaklığının yükselmesi sebebiyle orman yangını riskinin arttığı vurgulanarak, "Pek çok orman yangını maalesef dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çıkmaktadır. Bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması, piknik esnasında ateş yakılması gibi davranışlar sonucunda milli servetimiz zarar görmekte, küçük kıvılcımlar büyük ormanların yok olmasına neden olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Valilikçe 24 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Balıkesir Orman Yangını
Sıradaki Haber
Hacda rahatsızlanan kadın kutsal topraklarda hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Polonya, 10 yıl içinde yaklaşık 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyaç duyacak
20:19
Düzce'de selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
20:12
Zelenskiy: Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor
20:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
20:05
İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB'ye üyelik sürecinde katkı sözü verdi
20:09
TBMM'de memur ve emekli aylıklarını arttıran teklifin görüşmelerine başlandı
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ