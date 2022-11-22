Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ayhan Erdönmez'in kullandığı otomobil, Ladik-Taşova kara yolunun Kozluca mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobildeki 75 yaşındaki Selami Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Sebehat Yıldırım, Naime ve Damla Erdönmez 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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