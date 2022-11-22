Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

7 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Antalya ve Manisa için 'sarı', Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için 'turuncu' kodla uyarı yapıldı

Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına

Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Göller Yöresinde yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan uyarıda şunlar kaydedildi;

23 Kasım Çarşamba, Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneydoğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Göller Yöresinde yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz.