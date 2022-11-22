Özaydın, yazılı açıklamasında, çocuklara yönelik psikolojik destek hizmetinin şehit ve gazi yakınlarını da kapsayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Travma Polikliniğimizde şehit ile gazilerimizin çocuklarına ve operasyon bölgesinde etkilenen çocuklarımıza travma odaklı psikoterapileri uygulayacağız. Lütfen gerekli durumlarda başvuru yapmaktan çekinmeyin.

Karkamış'da hain terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Teröre lanet olsun."