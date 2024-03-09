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Türkiye
TRT Haber 09.03.2024 15:26

Amasya’da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

Amasya’nın Göynücek İlçesine bağlı Alan köyünde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Amasya’da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti
[Fotograf: TRT Haber]

Göynücek ilçesine bağlı yüksek kesimli köylerden Alan köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede köyü beyaza bürüdü.

Amasya’da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

Köy sakinlerinden Ömer Yerlikaya, “Şu anda Amasya Göynücek Alan köyündeyiz. Hava eski 1, eksi 2 derece. Yoğun bir kar yağışı var. Her sene olduğu gibi bu sene de kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı şu anda 20 santimetreyi geçti. Yollarımız kapalı” dedi. 

Köyde yolda kalan araçlar ise traktör yardımıyla çekildi. Yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor. 

Haber: Umut Yeşilyurt

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