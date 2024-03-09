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Türkiye
İHA 09.03.2024 14:30

Mobilyalar arasında 557 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, mobilya eşyaları arasına zulalanmış halde 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mobilyalar arasında 557 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'e mobilya eşyaları içerisine zulalanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Mobilyalar arasında 557 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bunun üzerine belirlenen bir tırı takibe alan ekipler, tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada tırda yüklü konteynerde bulunan mobilya eşyalarının arasına zulalanmış 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet captogan ele geçirildi.

Polis operasyon çerçevesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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