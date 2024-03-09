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Türkiye
AA 09.03.2024 14:37

Ehliyet sınavında adaylara kopya çektiren 12 kişi yakalandı

Diyarbakır'da, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında adaylara kopya çektiren 12 kişi yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen 4 aylık çalışmada, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na gireceklerin üzerlerine görsel ve işitsel özel düzenekler kurarak sınav esnasında kopya çektiren ve her sınav başı sınava girecek adaylardan para alarak maddi menfaat elde eden şüphelilerin olduğu belirlendi.

12 şüpheli yakalandı

İçlerinde özel sürücü kursu çalışanlarının da yer aldığı suç organizasyonuna yönelik dün düzenlenen "Fısıltı" adlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller, kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, tabanca, lehim makineleri, kablolar, kredi kartları, e-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi.

Geçmiş sınavlar incelemeye alındı

Yapılan çalışmalarla yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi, ayrıca geçmiş sınavlar incelemeye alındı.

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