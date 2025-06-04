Amasra'da denizi kirleten kömür ocağına 1,3 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Bartın’ın Amasra ilçesinde dere vasıtasıyla denize maden atığı bıraktığı belirlenen kömür ocağına 1 milyon 337 bin TL idari ceza uyguladı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Amasra’daki deniz kirliliği haberleri üzerine harekete geçen Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Gömü Köyü’nde bulunan bir kömür ocağından dere yatağına maden atığı döküldüğünü tespit etti.
İşletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 TL idari ceza uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.