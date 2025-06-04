"Narkokapan-Muğla" Operasyonu'nda 43 zehir taciri tutuklandı

“Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun hazırlıklarının 4 ay sürdüğünü belirterek, "Muğla’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi ve operasyona başladık" ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen operasyona 512 jandarma timi, 2 komando timi, 5 motorlu asayiş timi ve 6 özel eğitimli narkotik köpeği katıldı.

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır"

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak Muğla'da 4 gün önce gerçekleştirilen operasyonlarda 73 torbacı yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Muğla valimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Muğla İl Jandarma Komutanımız ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."