Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanoslar'daki terör sığınağı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timlerinin katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda yapılan arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Aramalarda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak belirlendi.
Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak patlatılarak ihma edildi.
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