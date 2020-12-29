Semerkant Mahallesi Semerkant Caddesi ile Akıncı Sokak kesiminde B.Ç'ye ait tarihi konakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıkan yangını daha fazla büyümeden kısa sürede söndürdü.

[Fotoğraf: AA]

Yangında, tarihi konakta maddi hasar oluştu.