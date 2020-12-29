Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da tarihi konak yandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da tarihi konakta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Semerkant Mahallesi Semerkant Caddesi ile Akıncı Sokak kesiminde B.Ç'ye ait tarihi konakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıkan yangını daha fazla büyümeden kısa sürede söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangında, tarihi konakta maddi hasar oluştu.
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