Alanya'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Şıhlar Mahallesi'nde kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 18 Eylül'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle İspatlı ve Kargıcak mahallelerinde etkili olan yangının kontrol altına alındığını hatırlatan Öztürk, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Öztürk, Aliefendi'de başlayıp İspatlı ve Kargıcak mahallelerini de etkileyen yangının yayılmasındaki en önemli sebebin rüzgarın hızı olduğunu belirterek, "Orman Genel Müdürlüğümüz, itfaiyemiz, jandarma ve polise ait TOMA'larımızın yaptığı çalışmalarla bu yangınlar şu anda söndürülmüş durumda. Hem İspatlı hem Aliefendi mahallemizde yangınlar tamamen söndürüldü. Kargıcak mahallemizde de soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Antalya Defterdarlığı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 3 mahallede zarar tespit çalışmalarına bugün başladıklarını belirten Öztürk, ilk tespitlerde yangınlarda 2'si yapımı devam eden toplamda 3 ev ve bir aracın hasar gördüğünü ifade etti.

"Devletimizin imkanı çok büyük"

Öztürk, dün akşam Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde çıkan yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Çalışmalara kurum, kuruluş ve özel sektörlerden çok hızlı destek geldiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Yangınlara 4 uçak, 13 helikopter, yaklaşık 800 personel ve 200'ün üzerinde kara aracı ile müdahale ettik. Devletimizin imkanı çok büyük. Bugün aynı anda havada 6 hava aracının yangına müdahale ettiğini gördük. Bu devletimizin gücünü resmen ortaya koyan bir durumdur. Yine milletimizin gücünü de kadirşinaslığını, birliğini, beraberliğini de bugün birçok sahnede sizlerle beraber yaşadık. Halkımızın, vatandaşımızın, Alanya'nın insanının ne kadar birlik, beraberlik içerisinde olduğunu sizlerle beraber bu yangında da görmüş olduk."

"Can kaybı yaşanmadı"

Kaymakam Öztürk, yangınla mücadelenin en kısa süre içinde sonuçlanacağını ümit ettiğini belirterek, yangında büyük mücadele ortaya koyan, orman, itfaiye, emniyet, jandarma, il ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Yangınlarda can kaybı olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bir tane can kaybı yaşanmadı. Yangınlarda çok az sayıda evimiz etkilendi. Bunlar da bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.

Öztürk, savcılık incelemesinin ardından yangının nedenlerinin ortaya çıkacağını kaydetti.

Öte yandan Şıhlar Mahallesi'ndeki yangınlara müdahale sırasında itfaiye ekipleri koordinesinde yaşlı bir vatandaşın motosikletle yangın bölgesinden kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.