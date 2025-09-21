Başakşehir'de nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleriyle takviye yapıldı.

Depoda başlayıp çevreye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan depoda soğutma ve içerideki dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Depoda bulunan 8 kamyon, 2 tır ve bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi.