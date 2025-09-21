Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.09.2025 00:29

Başakşehir'de nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'de nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleriyle takviye yapıldı.

Başakşehir'de nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

Depoda başlayıp çevreye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan depoda soğutma ve içerideki dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Depoda bulunan 8 kamyon, 2 tır ve bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
4 ile 'turuncu' uyarı: Heyelan ve sele dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Mersin'de kayalıklardan düşen kişi 4 saatlik operasyonla kurtarıldı
00:41
Alanya'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
00:38
Kaçak keklik avlayan kişilere para cezası kesildi
00:43
4 ile 'turuncu' uyarı: Heyelan ve sele dikkat
00:16
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de Gazzeli mazlumların sesi olacak
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST kanser hastalarına da umut olacak
TEKNOFEST kanser hastalarına da umut olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ