Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.09.2025 19:16

Alanya Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangın hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alınırken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın ise büyük ölçüde kontrol sağlandı.

Alanya Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

ETİKETLER
Antalya İbrahim Yumaklı Yangın Orman Yangını Muğla
Sıradaki Haber
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:59
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
19:15
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
18:59
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
19:19
Kız öğrenci yurdu soruşturmasında 4 şüpheli yakalandı
18:21
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
17:41
Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ