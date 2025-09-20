Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.

Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.

Sel sularına kapılmak üzereyken ev ve tesise sığındılar

AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.

Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişinin sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine ekiplerce bu kişilerin tahliye edildikleri bildirildi.

Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sahada 269 personel ve 80 araçla görev yapılıyor

İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi.

"Vatandaşlarımızın teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyorum"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte dün akşam itibarıyla yoğunlaşan bir yağış ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 200 kilogramı aşan bir yağışın kaydedildiğini ifade eden Vali Baydaş, "Bütün şehir geneli yaylalarda ve dağlarda ciddi bir yağış var. Onun neticesi itibarıyla dereler yükseliyor. Özellikle sabaha karşı taşkın riski yaşadık. Sevindirici olan şey can kaybının olmayışı." dedi.

Baydaş, yağış nedeniyle görevli olan ekiplerin çok ciddi tedbirler aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zemin seviyesinde olan, dere seviyesinde olan yerlerde geceden tahliyeler gerçekleştirdiler. Allah'a hamdolsun can kaybımız yok. Ancak hem kara yolu ağında hem İl Özel İdaresi köy yolu ağlarında, hem güzergahta birtakım köprülerde menfezlerde fiziki tahribatlar var. Yerinde tespitler yapıyoruz. Çok hızlı önlemler alıyoruz ama yağış devam edecek. Vatandaşlarımızın bugün de teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle dere hattında ve taşkın sahasında olan yerlerde heyelan riski olan yerlerde kalmamalarını tavsiye ediyorum hemşehrilerimize."

Bungalovlar Fırtına Deresi'ne sürüklendi

Meteorolojik verilere göre yarın öğlene kadar yağışların devam edebileceğini aktaran Baydaş, Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasına ilişkin, "Dereye uçan bir araçtan kaynaklı yaralılarımız var. Biraz sonra hastanede onları da ziyaret edeceğiz. Sağlık müdürümüzden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri şu an için yok. Tedavileri eğitim araştırma hastanemizde devam ediyor." dedi.

Baydaş, zarar gören ve altyapı hasarı olan yerlerin bulunduğuna değinerek, "Onlarla ilgili bütün kurumlarımız ayakta. Karayollarımız, Özel İdaremiz, AFAD, belediyemiz, belediyelerimiz diğer ilçelerimizde de var. İl Özel İdaremiz bütün ekiplerimizle, onlarca iş makinesiyle, yüzlerce personelle dün geceyi ayakta geçirdik hep birlikte. Dua edelim bugünkü devam edecek olan yağış dalgası da korktuğumuz, endişe ettiğimiz gibi olmasın. Fiziki hasarları da hep beraber tadil edelim." ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintisi yaşanan yerlerin bulunduğuna işaret eden Baydaş, dere kenarında bulunan bazı bungalovların Fırtına Deresi'ne sürüklendiği bilgisini paylaştı.

Turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na ait yolun ulaşıma kapandığını hatırlatan Baydaş, "Herhangi bir hayati problem yok. Orada gerekli tedbirleri alıyoruz. Karayolları bölge müdürümüz şimdi incelemelerini yapıyor. Biraz sonra onunla toplantıda belirleyeceğiz. İkizdere'de de yine yolla ilgili bir kara yoluyla ilgili problemimiz var. Mümkün olan en kısa sürede açmamız lazım. Ama tabii yağış devam ederken, dere rejimini korurken orada müdahalede zorlanıyoruz." diye konuştu.

Vali Baydaş, Rize'nin Türkiye'nin en fazla yağış alan şehri olduğuna dikkati çekerek, "2 bin 500 kilogram metrekareye yıllık yağış ortalaması var. Altyapımız belli oranda yağışı absorbe etmeye müsait. Ama bir anda çok kısa bir süre içerisinde çok yoğun yağış aldığımız zaman birtakım tahribatlar meydana gelebiliyor ve onlar birbirini zincirleme olarak etkileyebiliyor." dedi.

"Çokça tahliye yaptık"

Geceden itibaren çok sayıda evden tahliyelerin yapıldığına işaret eden Baydaş, "Fındıklı'da ana deremiz yükselmişti. Sabaha karşı orada uyarılarda bulunuldu. Taşkın riskine karşı çok şükür taşmadı. Hem burada, hem Fındıklı'da hem İkizdere'de dereye yakın olan yerlerde, risk gördüğümüz yerlerde heyelan sahası olabileceğini değerlendirdiğimiz yerde çokça tahliye yaptık." ifadelerini kullandı.

Vali Baydaş, devletin bütün imkanlarıyla yağışla ilgili yapılması gerekenleri yerine getireceğini kaydetti.

Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.