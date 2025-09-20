Kız öğrenci yurdu soruşturmasında 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir kız öğrenci yurduna ilişkin basına yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrendi yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sözümüzün arkasındayız" mesajını paylaştı.

İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı

Soruşturma kapsamında, yurtlarda görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yamış, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık." demişti.

Osman Aşkın Bak, "Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" ifadelerini kullanmıştı.