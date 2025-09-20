Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.09.2025 18:35

Kız öğrenci yurdu soruşturmasında 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrendi yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kız öğrenci yurdu soruşturmasında 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir kız öğrenci yurduna ilişkin basına yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrendi yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sözümüzün arkasındayız" mesajını paylaştı.

İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı

Soruşturma kapsamında, yurtlarda görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yamış, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık." demişti.

Osman Aşkın Bak, "Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
İzmir Buca çöpten geçilmez oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
18:21
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
17:41
Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi
17:39
'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' sürüyor
17:34
Alzheimer’dan korunmak için ne yapılmalı?
17:12
‘Uzayda Tarım’ programıyla Türkiye geleceğe hazırlanıyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
‘Uzayda Tarım’ programıyla Türkiye geleceğe hazırlanıyor
‘Uzayda Tarım’ programıyla Türkiye geleceğe hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ