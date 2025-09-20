Açık 22.9ºC Ankara
AA 20.09.2025 16:28

İzmir Buca çöpten geçilmez oldu

Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde her geçen gün artan çöp sorunu, çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.

İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun, Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz.

İzmir Buca çöpten geçilmez oldu

"Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok"

Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.

İzmir Buca çöpten geçilmez oldu

"Çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz?"

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.

Çevre Kirliliği İzmir
