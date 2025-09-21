Açık 13.3ºC Ankara
İHA 21.09.2025 00:36

Kaçak keklik avlayan kişilere para cezası kesildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaçak keklik avlayan kişilere toplam 101 bin 710 lira ceza kesildi.

Kaçak keklik avlayan kişilere para cezası kesildi

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri gelen ihbar üzerine Adilcevaz ilçesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan kontrollerde 3 adet kınalı keklik, 1 adet ses cihazı ve 2 adet tahta kafes ele geçirildi.

Ele geçirilen keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kekliklerin sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğaya salınacağı, ses cihazı ve kafeslerin ise imha edileceği belirtildi.

Öte yandan, kaçak av yapan şahıslara Milli Parklar Bitlis Müdürlüğü Ahlat Şefliği tarafından 56 bin 710 lira idari para cezası ve 45 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 101 bin 710 lira ceza kesildi. 

Kaçak Avcılık Bitlis
