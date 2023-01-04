Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü
[Fotograf: AA]
Antalya Alanya'da ormanlık alanda yangın çıktı, 10 dönüm alan zarar gördü. Yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Mahmutlar Mahallesi Küvez mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ve yaklaşık 60 orman işletme personeliyle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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