Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kuzu kavşağında meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Ali İhsan Özdemir yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Ahmet Elitaş yönetimindeki tıra çarptı. Vahdettin Bekdik yönetimindeki hafriyat kamyonu da kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Yaralı 20 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.