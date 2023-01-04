Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 5 bin yıllık toprak heykeli satmaya çalışan kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen insan figürlü toprak heykel ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesinde M.Ö'nün kaçak kazı yaparak toprak heykel bulduğu ve bunu il merkezinde satışa sunacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda zanlı, merkez Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde gözaltına alındı, heykele el konuldu.
M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Uzmanlarca yapılan ön incelemede heykelin, Tunç Çağı'na ait ve yaklaşık 5 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.
Etiketler: Kayseri Tarihi Eser
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