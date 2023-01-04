Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da öğrenci servisi ile 2 tır çarpıştı: 20 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'da öğrenci servisi ile 2 tırın çarpışması sonucu 19'u öğrenci 20 kişi hafif yaralandı. Yaralananlar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Ali İhsan Özdemir idaresindeki öğrenci servis aracı, yoğun sis nedeniyle Konya-Adana kara yolu Kuzu Kavşağı'nda Vahdettin Bekdik'in kullandığı plakası öğrenilemeyen tır ve Ahmet Elitaş yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü Özdemir ile öğrenciler Emirhan Şanal, Necati Doğaner, Duhan Karabüber, Ahmet Tosun, İhsan Şanal, Ali Murat Kalkan, Selahatin Sarıkaya, Bayram Bektaş, İsmail Ay, Arda Genç, Umut Yaşar Arzuoğlu, Mustafa Yaman, Enes Çengel, Hiranur Dumlu, Umuter Yıldız, Şevket Akkuş, İsmet Serin, Mehmet Kazım Elibol ve Mustafa Kundeş hafif şekilde yaralandı.
Yaralananlar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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